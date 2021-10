Virtus Entella-Pescara: le formazioni ufficiali

In campo tra poco allo stadio "Comunale" di Chiavari le formazioni di Virtus Entella e Pescara, nel match valevole per l'8° giornata del girone B di Lega Pro. Fischio d'inizio fissato per le ore 21.00.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Di Cosmo, Coppolaro, Silvestre, Barlocco; Dessena, Paolucci, Rada; Schenetti; Capello, Lescano. A disposizione: Borra, Bruno, Alessio, Magrassi, Lipani, Karic, Morosini, Cicconi, Macca, Merkaj, Maezzi. Allenatore: Gennaro Volpe.

PESCARA (3-4-3): Sorrentino; Cancellotti, Ingrosso, Illanes; Zappella, Pompetti, Memushaj, Nzita; Clemenza, De Marchi, D'Ursi. A disposizione: Radaelli, Rasi, Ferrari, Marilungo, Galano, Rauti, Bocic, Veroli, Frascatore, Sanogo. Allenatore: Gaetano Auteri.