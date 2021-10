UFFICIALE - Fidelis Andria: esonerato mister Panarelli

La Fidelis Andria comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra Luigi Panarelli, il suo vice Domenico Di Cecco ed il preparatore dei portieri Gianmario Petrelli.

"Non è facile questa decisione per noi – ha spiegato Aldo Roselli, Presidente della Fidelis Andria – è una scelta molto sofferta ma purtroppo inevitabile visti i recenti risultati. A Gigi Panarelli ed agli altri dello staff tecnico ci lega un rapporto importante visto anche quanto abbiamo costruito assieme lo scorso anno. Sapevamo perfettamente le difficoltà a cui andavamo incontro in questa complessa stagione e siamo altrettanto consapevoli che nel calcio il primo a pagare le conseguenze dei cattivi risultati è l'allenatore. Auguriamo sinceramente al tecnico Gigi Panarelli, unitamente al suo staff, il meglio per il futuro perché se lo merita – ha concluso Aldo Roselli - Non ha mai lesinato il massimo impegno per la maglia della Fidelis sin dal primo giorno, ma soprattutto è stato sempre massimo il rispetto e la correttezza nei confronti di tutta la famiglia Fidelis". La dirigenza è al lavoro, ora, per individuare la nuova figura che dovrà guidare i biancazzurri.