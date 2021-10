Serie D, nel girone A si parla piemontese

E’ sempre il Piemonte il protagonista del girone A di Serie D, perde la testa della classifica il Bra che viene sconfitto nel big match di giornata a Novara per due a zero, gli azzurri continuano la marcia verso il primo posto con i gol del solito Vuthaj e di Tentoni conquistando nove punti in una settimana, la formazione di Marchionni deve rinviare l’appuntamento con il primo posto per la contemporanea vittoria di misura del Chieri sul Ligorna, Alvitrez dà il primo posto ai torinesi.

Quattro i pareggi di giornata, recriminano Gozzano e Borgosesia che si fanno rimontare due reti di vantaggio, i rossoblù con i gol di Pici e Castelletto sembravano aver archiviato la pratica Sestri Levante ma i liguri nell’ultimo quarto di partita conquistano il secondo punto stagionale; più equilibrata Borgosesia-Varese ma i granata recriminano per i tanti gol sbagliati, da segnalare le doppiette di Rancati e Obinna; un punto a testa anche per Asti ed Imperia, a Virdis risponde Castaldo, finisce uno a uno Pontdonnaz-Caronnese.

Secondo successo di fila per il Vado che sbancando Saluzzo sale a quota otto, bene anche la Lavagnese che con i gol di Lombardi e Casagrande supera l’RG Ticino; tre i successi esterni, il più importante e sorprendente quello del Derthona nel derby piemontese a Casale, completa il programma il successo della Sanremese per tre a due sul campo del Fossano.

Risultati e classifica di giornata