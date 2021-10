Matera perde il Centro Tecnico Federale territoriale della FIGC

Il Centro Tecnico Federale territoriale della FIGC, per mancanza di sedi a Matera, da ieri ha ufficialmente una nuova sede: sarà ospitato a Ferrandina, presso lo stadio "Santa Maria". Una decisione presa per la concomitanza delle numerose attività svolte dalle tante società che ora utilizzano il XXI Settembre, ultima sede prima della scelta di migrare. Un altro campanellino di allarme per la carenza di strutture sportive che affligge la città dei Sassi che deve far riflettere.