La US MARIGLIANESE comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Giovanni Pantano.

Il difensore ex Nola, classe 2000, Pantano vestirà la maglia biancoazzurra per questa stagione sportiva 2021/22. Tre stagioni in serie D dove ha collezionato più di 50 presenze con le maglie di Sarnese, Gladiator, Puteolana e Nola.