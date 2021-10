UFFICIALE - Fidelis Andria: è Ginestra il nuovo allenatore

Sarà Ciro Ginestra il neo tecnico della Fidelis Andria. Accordo annuale sottoscritto in mattinata e subito al lavoro l’allenatore campano classe ’79 assieme al suo staff.

Dopo una lunga carriera da calciatore, attaccante di squadre importanti detto il “cobra”, si ritira nel 2015 ed inizia la sua carriera da allenatore. Prima Giovanissimi e poi Allievi nazionali della Salernitana prima di passare alla Serie D con la Sangiovannese. Poi Team Altamura sempre in Serie D ed il salto in Serie C dove allena prima il Bisceglie e poi la Casertana. Lo scorso anno, poi, il ritorno in Serie D con il Picerno. Accanto a lui il suo staff: Gennaro di Maio sarà l’allenatore in seconda mentre Gaetano Vastola sarà il suo collaboratore tecnico. Vincenzo Russo completa lo staff come match analyst.

“Una bella sensazione essere arrivato in una piazza come Andria in un campionato così difficile ed affascinante come la Lega Pro – ha detto Ciro Ginestra, neo allenatore Fidelis – ora avremo bisogno di qualche ora per conoscere meglio la squadra e poi solo tanto lavoro. Ringrazio la società per la fiducia a me ed al mio staff. Posso solo dire Forza Fidelis”. Alle parole del tecnico fanno da eco quelle del Presidente Aldo Roselli: “Profilo giovane ma con diverse esperienze tra i pro, un profilo che di suo ha sposato subito con entusiasmo il nostro progetto”.