Scienza: “La responsabilità della sconfitta è mia”

Primo vero momento di difficoltà della gestione Scienza per la Pro Vercelli, il tecnico spiega nel post partita la seconda sconfitta consecutiva: “Stavamo facendo la partita, avevamo in mano il pallino del gioco, il gol preso ci ha colpito, siamo stati meno lucidi e abbiamo peccato di personalità. Non siamo riusciti a creare grandi pericoli, la responsabilità della sconfitta è mia, i ragazzi devono stare tranquilli e continuare a lavorare, hanno dato tutto in campo e le colpe sono solo mie.

La Feralpi non aveva fatto nulla fino al gol, la squadra può essere criticata per la sconfitta ma non per l’impegno profuso in campo; abbiamo preso un gol evitabile frutto di errori dei singoli che solitamente non commettiamo; ci è mancata la scintilla, quel guizzo che mettesse in difficoltà i nostri avversari; sembra che alla prima difficoltà ci spaventiamo, non deve succedere. Non voglio contestate l’arbitro ma i due rossi alla fine mi sono sembrati eccessivi, non abbiamo certo perso per colpa sua ma adesso ci troviamo senza due giocatori per il prossimo match”.