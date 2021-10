Cambia la location di Elettra Marconia-Castelluccio, gara valevole per i quarti di andata della Coppa Italia di Eccellenza: a causa della mancanza di acqua negli spogliatoi, si gioca a Scanzano Jonico. Ingresso gratuito per tutti i tifosi locali e non. Lo comunica la società del presidente Borraccia tramite i propri profili ufficiali.