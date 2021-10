Borgosesia-Varese 2-2, i granata sprecano un doppio vantaggio

Quarto pareggio su cinque partite per il Borgosesia che manca ancora una volta l’appuntamento con la vittoria, rammarico per la formazione di Lunardon che dopo un quarto d’ora aveva due reti di vantaggio e a fine primo tempo ha mancato una clamorosa occasione per il tre a uno. Il Varese esce male dal trittico Novara-Gozzano-Borgosesia, due soli punti conquistati dai lombardi.

La cronaca All’8’ il Borgosesia passa in vantaggio, punizione di Areco e colpo di testa di Rancati vincente, al 13’ Rancati ancora di testa stavolta su cross di Guatieri firma il due a zero indirizzando il match dalla parte dei granata. Si vede il Varese con Mamah, Gilli si oppone con bravura; al 35’ lo stesso Mamah accorcia le distanze per i biancorossi, il Borgosesia al 37’ potrebbe fare tris, Carrara recupera un bel pallone sulla trequarti ma solo davanti a Priori manda fuori.

Ripresa a ritmi più blandi con il Varese che fa la partita, al 20’ ci prova Tosi ma non inquadra la porta, risponde Omoregbe che conclude troppo centralmente per impensierire l’estremo avversario, al 34’ arriva il pareggio definitivo di Mamah che risolve una mischia in area valsesiana.