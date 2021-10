La probabile formazione del Matera Grumentum per il match di Coppa

Sarà un Matera Grumentum ultra competitivo quello che affronterà l’impegnò di Coppa contro la quotata Vultur, attuale capolista col Montescaglioso del campionato di Eccellenza. Per gli uomini di Finamore poco turnover: tra i pali pronto capitan Salerno, con D’Italia schierato terzino destro a coprire il primo tassello degli under. Coppia centrale di difesa con i soliti Dinielli e Marotta sugli scudi, mentre a sinistra ballottaggio Pellegrini-Storsillo col primo favorito, mentre il secondo si gioca il tassello da secondo under con Tisti, probabile componente del trio offensivo dietro la punta. A centrocampo Hysaj e Ferreira pronti a prendersi la scena, con Gerardi, Tisti e Falco dietro Lacarra, quest’ultimo scalpitante dopo il turno di squalifica scontato in campionato.

MATERA GRUMENTUM (4-2-3-1): Salerno; D’Italia, Dinielli, Marotta, Pellegrini; Hysaj, Ferreira; Gerardi, Tisti, Falco; Lacarra.