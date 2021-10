Cavese: due turni di squalifica ad Altobello. Multata la società

Doppia sanzione per la Cavese da parte del giudice sportivo.

Ammende di 500€ alla società "Per indebita presenza nell'area degli spogliatoi di persone non iscritte in distinta ma chiaramente riconducibile alla società le quali protestavano all'indirizzo del Direttore di gara".

Due turni di squalifica al capitano Altobello "Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara".