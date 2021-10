Gladiator 1924. Un nuovo arrivo e una partenza per la rosa nerazzurra

Doppia operazione di mercato per il Gladiator 1924, una in uscita e l'altra in entrata. Per quanto riguarda la partenza, si tratta di quella di Lorenzo Melli che ha rescisso consensualmente con il club sammaritano.

Il nuovo arrivato, invece, è Giovanni Tomi. Terzino di grande esperienza, è già a disposizione di mister Martino in vista della gara di domenica contro il Formia. Importante la sua carriera iniziata nel 2005 in D con la Maceratese. Poi Sibilla Cuma e il salto tra i professionisti con la maglia del Catanzaro. Due stagioni in Calabria e si fa notare dal Marcianise che lo fa esordire in C1 nel 2009. Foggia, la B con l’Ascoli, poi Lecce, Pavia, Rimini e ancora Martina, Matera, Prato, Sambenedettese e altre tre stagioni a Prato. Oltre 400 presenze e 29 gol realizzati. Un calciatore molto forte fisicamente, specialista sui calci piazzati e un gran lottare in mezzo al campo.