Coppa Eccellenza, successi per Melfi e Senise Lacarra lancia il Matera

L'unica formazione a vincere nei quarti di finale di andata di Coppa Italia Eccellenza in casa è il Matera. Lanciato dalla preziosa doppietta di Lacarra, rientrato in campo dopo l'espulsione di Montescaglioso, ha annullato il parziale pareggio della Vultur con Lomaestro. Il Melfi espugna nel posticipo Ferrandina con Potenza, mentre il Real Senise con lo stesso punteggio espugna Brienza con Ardolino. L'unico pari arriva sul neutro di Scanzano Jonico. Tra Elettra Marconia e Castelluccio termina 1-1. Succede tutto nei primi 10' della ripresa: i mercurini passano in vantaggio con Mandile, gli jonici impattano con Amengual.