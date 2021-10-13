Serie D - Girone F: i provvedimenti del Giudice Sportivo
Queste le decisioni del giudice sportivo Aniello Merone riferito alle gare della quarta giornata. Due le giornate di squalifica comminate a Francesco Marianeschi del Castelnuovo Vomano, espulso domenica per aver colpito con un calcio un avversario. Una giornata di stop invece per l'altro espulso della giornata, Samuel Delli Carri del Fano Alma Juventus.
Le decisioni:
MASSAGGIATORI
SQUALIFICA FINO AL 26/10/2021
MONTESANTO MARCO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)
Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)
MANONI MANOLO (CASTELFIDARDO)
DI FABIO GUIDO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MARIANESCHI FRANCESCO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)
Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DELLI CARRI SAMUEL (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)
Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)
BRACONI LORENZO (CASTELFIDARDO)
GOMEZ FRANCIS (RECANATESE A.S.D.)
ALBONI LORENZO (SAMBENEDETTESE SRL)
AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)
DELLI CARRI SAMUEL (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)
TORTORI LORIS (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)
VAVASSORI GABRIELE (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)
FORGIONE COSIMO (ATLETICO TERME FIUGGI)
HOXHA MARCO (CASTELFIDARDO)
MARCELLI ROBERTO CARLOS (CASTELFIDARDO)
RICCIO ANTONIO (FOOTBALL CLUB MATESE)
PUCA ANDREA (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)
PETRICCI NICOLA (PORTO D ASCOLI S.R.L.)
RAPARO MARCO (RECANATESE A.S.D.)
LORENZONI FILIPPO (SAMBENEDETTESE SRL)
VARGA ATILA (SAMBENEDETTESE SRL)
CICCONETTI LUCA (TOLENTINO 1919 SSDARL)
PROIA DANIELE (TRASTEVERE CALCIO A R.L.))
ACUNZO DIEGO (VASTOGIRARDI)
GUADALUPI LUCA (VASTOGIRARDI)
AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)
GUALTIERI MATTEO (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)
TZAFESTAS CHRISTOS (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)
PAPASERIO GIANMARCO (ATLETICO TERME FIUGGI)
ROCCHI LUDOVICO FRANCO (ATLETICO TERME FIUGGI)
ROMEO SAMUELE (ATLETICO TERME FIUGGI)
VALLEFUOCO DAVIDE (AURORA ALTO CASERTANO)
CARDINALI MATTIA (CASTELFIDARDO)
DANIELLO GABRIELE (CASTELFIDARDO)
FERMANI NICHOLAS (CASTELFIDARDO)
MATALONI GIACOMO (CASTELFIDARDO)
RIZZI MATTEO (CASTELFIDARDO)
FOGLIA MATTIA (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)
RAGNI CHRISTIAN (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)
BASSINI GIANMARCO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)
SCACCO GABRIELE (FOOTBALL CLUB MATESE)
OMICCIOLI ANDREA (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)
BRATTELLI JASON (PINETO CALCIO)
EVANGELISTI ALESSANDRO (PORTO D ASCOLI S.R.L.)
CIPOLLETTA CIRO (SAMBENEDETTESE SRL)
CRESCENZO DANIELE (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)
MASSIMO EMILIANO (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)
MARTINIELLO ANTONIO (VASTESE CALCIO 1902)
IRACE TIZIANO (VASTOGIRARDI)