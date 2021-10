Potenza, promo tribuna laterale per la gara contro il Messina

In occasione della gara tra Potenza e ACR Messina in programma domenica allo stadio “A. Viviani” (fischio di inizio ore 14.30): donne over 65 e ragazzi fino a 15 anni potranno entrare in Tribuna Laterale al prezzo "promo" di 15 euro. I tagliandi si potranno acquistare in tutti i punti vendita CiaoTickets, online sul sito www.ciaotickets.it e presso la sede societaria (via N. Sauro 124 – Potenza) la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. Restano invariati gli altri prezzi: Curva € 12, Distinti € 15, Tribuna Laterale € 25, Tribuna Centrale € 35 e Ospiti € 12,00 (in vendita dalle ore 13 del 14/10 e fino alle ore 19 del 16/10).