Matera Grumentum: Lacarra segna gol pesanti, Falco sempre decisivo

Buone indicazioni dal Matera Grumentum di Coppa che ieri ha battuto la Vultur al XXI Settembre per 2-1. Lacarra, rientrato dalla squalifica di campionato, subito decisivo con un gol col pezzo forte della casa, l’incornata di testa, prima di realizzare il raddoppio su rigore nella ripresa. Massima punizione calcistica conquistata dal solito Falco, sulla fascia sinistra sempre più prezioso. L’Insigne biancazzurro da inizio stagione è colui che ha fatto parlare di più le statistiche: tanti dribbling, assist, giocate decisive nei momenti clou di questi primi match. Una spina nel fianco di tutte le difese. Non è andato al gol ieri ma è stato più che decisivo in questo primo scorcio di stagione bomber Gerardi, un altro che merita citazione in questo articolo. Un tridente offensivo sul quale si fonderà tutta la stagione di mister Finamore, con Martinez e gli altri attaccanti sempre pronti a subentrare e a dare il loro contributo indiscusso. Intanto, ottima risposta anche del tifo di casa: ottimi numeri anche nell’infrasettimanale di Coppa, per un team che inizia ad appassionare sempre più.