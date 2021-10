Tricarico, il ds Orsellini: "In Coppa grande vittoria, al ritorno..."

Dopo la bella vittoria nell'andata di Coppa Italia Promozione ottenuta in casa del Castrum Viggianello, a parlare alla nostra redazione c'è il direttore sportivo del Tricarico Glauco Orsellini. Queste le sue parole: "Nonostante la lunga trasferta durante la settimana e diverse assenze, la squadra é scesa in campo consapevole dei propri mezzi e con la determinazione di chi voleva andarsi a prendere la vittoria su un campo insidioso. Abbiamo sofferto durante la gara ma siamo sempre rimasti uniti e compatti, lottando su ogni pallone con l’unico obiettivo che avevamo in testa, cioè portare a casa la vittoria. Siamo contenti e ci godiamo questo risultato ma al ritorno per la qualificazione abbiamo a favore due risultati su tre. Ora testa al campionato, domenica ci aspetta una bella partita a Sant'Arcangelo per niente semplice, ma sono fiducioso nei ragazzi e in mister Armento".