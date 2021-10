Picerno, la Lega ha accolto l'istanza per l'utilizzo del Curcio

La Lega ha preso atto che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nella riunione di ieri, ha esaminato l’istanza presentata dal Picerno il 1° ottobre, per l’utilizzo dello Stadio “Donato Curcio” ubicato nel proprio comune in luogo dello Stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, autorizzato in deroga in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2021/2022.

La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, esaminata la documentazione prodotta, ha deliberato di accogliere l’istanza presentata dal Picerno per l’utilizzo dello Stadio “Donato Curcio” per la stagione sportiva 2021/2022.

La gara Picerno-Monterosi Tuscia, in programma mercoledì 20, verrà disputata presso allo Stadio “Donato Curcio” di Picerno, con inizio alle ore 19.