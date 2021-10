Salernitana, tanti indisponibili per La Spezia. Recuperati Obi e Gondo

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Spezia e Salernitana.

PORTIERI: Belec, Fiorillo, Russo

DIFENSORI: Aya, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri, Strandberg;

CENTROCAMPISTI: M. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea;

ATTACCANTI: Djuric, Gondo, Simy, Vergani.

Tra gli indisponibili Ribery, Bonazzoli, Coulibaly, Capezzi e Ruggeri

Frédéric Veseli non convocato in quanto in attesa del responso del tampone molecolare effettuato al rientro dalla Nazionale