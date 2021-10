Coppa, i risultati delle vercellesi

Sono tre le vercellesi scese in campo ieri sera nei match di coppa di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

In Eccellenza quasi fuori il Borgovercelli che subisce un netto zero a tre casalingo contro il Baveno, difficile anche il passaggio del turno per il Bianzè condannato tra le mura amiche da un gol di Giglio, scendendo in prima categoria bel successo del Gattinara che nell’ultimo quarto d’ora supera quattro a due l’Ornavassese, nella prima frazioni le reti di Iaria e Nishchk per i bianconeri non sono bastate per essere in vantaggio all’intervallo, per gli ossolani in gol Salina e Maulini; nella ripresa ancora Iaria e Pasquadibisceglie danno un successo importante anche per il morale per la formazione di Pagani.