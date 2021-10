Cremonese-Benevento: per gli scommettitori i grigiorossi sono favoriti

Va in scena domenica alle ore 14 allo stadio Zini di Cremona il big-match dell’ottava giornata di serie B tra Cremonese e Benevento. Le squadre vivono due momenti di forma contrapposti, con i padroni di casa reduci da due vittorie consecutive al contrario della formazione ospite, fermata sul pari negli ultimi due match.

Per i betting analyst di Olybet.it i grigiorossi, secondi in classifica, sono favoriti per proseguire il loro momento positivo in quota a 2,32. Vale 3,18 volte la posta un colpo esterno di Lapadula e compagni, alla ricerca del secondo successo esterno in campionato, stessa quota per il pari. Ognuna delle partite interne della Cremonese è terminata con un almeno una delle due squadre a reti bianche, ma per i bookie domenica dovrebbe prevalere il Goal, proposto a 1,75 contro il 2,02 del No Goal. Per il risultato esatto i bookie mettono in pole position l’1-1 in quota a 6.

L’ultima sfida tra le due formazioni risalente a giugno 2020 e terminò 0-1, con una replica domani a favore dei giallorossi che vale su Olybet.it 9,70 volte la posta mentre sale a 19 un 3-1 per gli uomini di Pecchia. Proprio il mister dei lombardi si affida al suo uomo d’esperienza Daniel Ciofani, con un suo ingresso nel tabellino marcatori proposto a 2,80. Si gioca invece a 4 la rete di Roberto Insigne, match winner dell’ultimo precedente.