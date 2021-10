Sarà il signor Claudio Petrella della sezione di Viterbo ad arbitrare la sfida valevole per la nona giornata del girone A di Serie C tra Renate e Pro Vercelli.

Quarto precedente con le bianche casacche per Petrella, una vittoria (a Como 3 a 1 nel 2019), un pareggio zero a zero in casa contro la Pro Patria e una sconfitta proprio sul campo del Renate per due a uno.