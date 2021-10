San Giorgio: ufficializzato il nuovo staff tecnico

FC San Giorgio rende noto il nuovo staff tecnico guidato dall'allenatore della prima squadra Nicola Romaniello.

Francesco Ingenito sarà l'allenatore in seconda. Ex attaccante con oltre 400 gol in carriera ed il record di reti in un campionato a diciotto squadre (34 in serie D con la Viribus Unitis, stagione 2001/2002), da calciatore ha vestito, tra le altre, le maglie di Catanzaro, Juve Stabia, Savoia, Sorrento, Casertana, Sibilla e Aversa, nella quale è stato compagno di squadra di mister Romaniello.

Il nuovo preparatore atletico è Felice De Maio. Il professor De Maio è uno degli storici preparatori della Campania: Ischia, Savoia, Sarnese, Pianura, Ebolitana, Aversa e Puteolana sono solo alcune delle società con le quali ha collaborato nel suo lungo percorso impreziosito da otto campionati vinti tra Eccellenza e Serie D.

La preparazione dei portieri sarà affidata a Marco Borzillo. Vecchia conoscenza della società per aver collaborato con il San Giorgio negli ultimi due anni, Borzillo in questa stagione faceva già parte dello staff della Juniores nazionale. In carriera, prima dei granata, le esperienze tra le altre con Savoia, Equipe Campania, Portici e Casoria.

Ufficio stampa Fc San Giorgio