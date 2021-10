Laterza: "Abbiamo tanti stimoli, indossiamo una maglia gloriosa"

La gara contro il Catanzaro, nona giornata del campionato di Serie C, rappresenta un banco di prova per i rossoblù. Una sfida per dimostrare di potersela giocare contro chiunque, candidandosi ad essere la sorpresa della stagione di C. Francesco Montervino ha ribadito il concetto secondo cui il Taranto non ha sorpreso di certo lui e la dirigenza, consapevoli quest'ultimi del valore della rosa e della mentalità del tecnico dell'impresa, Giuseppe Laterza. Proprio l'allenatore degli ionici presenta il match di livello contro il Catanzaro: "Abbiamo tanti stimoli poiché indossiamo una maglia gloriosa, ce la giocheremo alla grande. Sarà un avversario difficile da battere, una grande prova sia tecnicamente che mentalmente, con una classifica importante per entrambe".

L'avversario è ostico, ma da parte del Taranto c'è solo rispetto e consapevolezza nei propri mezzi. Il grande passo in avanti arriverebbe attraverso una grande prova nei 90', sia sotto l'aspetto tecnico che caratteriale. Nell'arco della partita si misurano diverse situazione e non sempre vince chi è più forte sulla carta. In effetti, il big match allo Iacovone ne rappresenta la prova: il Palermo si presentò da favorita assoluta e dovette arrendersi ad un Taranto coraggioso. Proprio quest'ultimo atteggiamento sarà cruciale, per la classifica e riscattare la serie di pareggi accumulati nelle precedenti gare di campionato.

Il percorso di crescita del Taranto passa anche da Catanzaro, tappa importante per mettersi alla prova e credere ancora di più al raggiungimento dei propri obiettivi. Siamo all'inizio del campionato, la classifica non ha ancora un peso specifico, ma è giusto iniziare a calcolare qualcosa perchè quello che si raccoglie oggi sarà utile per il domani.