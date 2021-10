Imperia-Borgosesia 1-3, primo successo per i granata

Un Borgosesia autoritario e convincente archivia la pratica Imperia nel primo tempo e vince il primo match stagionale dopo quattro pareggi nelle prime cinque partite.

La cronaca Il primo squillo è dell'Imperia che con De Montis conclude dalla distanza, para Gilli, risponde il Borgosesia con Omoregbe che non inquadra la porta. All'11' attento Lacirignola su Manfrè. Al 29' i granata passano in vantaggio, Carrara conclude con un diagonale vincente un triangolo con Manfrè; passano un paio di minuti e arriva il raddoppio, Omoregbe per Rancati e due a zero ospite, prima dell'intervallo il tre a zero di Omoregbe alla prima rete stagionale chiude la partita.

I Liguri provano ad accorciare le distanze ma al 25' rimangono in dieci per il secondo cartellino a Mara che spegne ogni velleità di rimonta, l'Imperia accorcia le distanze nel finale con una bella punizione di Coppola.