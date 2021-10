Cremone e Benevento non si fanno male: allo "Zini" finisce 1-1

Finisce 1-1 tra Cremonese e Benevento allo "Zini": le due squadra concludono il match con un pareggio che non ha regalato molte emozioni agli spettatori presenti nell'impianto lombardo.

Primi minuti di gara di studio tra le due formazioni ma sono gli ospiti a passare per primi in vantaggio al 21'. Punizione dal limite, sul punto di battuta c'è lo specialista Calò che va con il destro, la palla viene toccata da Tello in barriera e finisce alle spalle di Sarr. La replica dei ragazzi di Pecchia è affidata ad una conclusione da fuori area di Valzania al 40' che Paleari blocca a terra. I primi 45' terminano sullo 0-1.

Nella ripresa Pecchia inserisce dal 1' Fagioli e Buonaiuto per Castagnetti e Zanimacchia e la mossa paga immediatamente. Passano infatti 30 secondi dal fischio di inizio della seconda frazione, palla persa dal Benevento in uscita e recuperata da Fagioli che entra in area, dialoga con Buonaiuto, evita Paleari e deposita in rete. Il Benevento non è più quello del primo tempo e non riesce ad imbastire una reazione che possa portare pericoli veri dalle parti di Sarr. D'altro canto nemmeno i grigiorossi padroni di casa, dopo la rete del pari, riescono più ad impensierire Paleari. Dopo 3' di recupero, quindi, il finale è un salomonico 1-1 tra Cremonese e Benevento.

IL TABELLINO

Foto: pagina ufficiale Facebook U.S. Cremonese