Serie C girone C, colpo Picerno a Castellammare Cade il Potenza

Il Picerno torna ai tre punti e ci riesce nel migliore dei modi dopo tre ko consecutivi. Nella nona di campionato sono De Marco, Vivacqua e Gerardi a mettere la firma del successo a Castellammare contro la Juve Stabia. Inaspettata sempre nel girone C di Serie C la sconfitta interna del Potenza che viene battuto dall'ex Capuano, all'esordio sulla panchina del Messina. I ragazzi di Gallo passano in vantaggio con Costa Ferreira, poi vengono subito agguantati da Sarzi Puttini e nea ripresa vengono ribaltati da Adorante. Poi i padroni di casa impattano con Banegas, ma a 8' dalla vengono trafitti da Fofana.