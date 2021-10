Cremonese. Pecchia: "Bella partita, andiamo avanti con fiducia"

Fabio Pecchia, allenatore della Cremonese, ha così commentato il pareggio interno ottenuto contro il Benevento con lo score di 1-1. Queste le parole del tecnico dei grigiorossi:

"Abbiamo giocato contro una squadra forte facendo quello che sappiamo fare. Purtroppo la rete su punizione ha rotto gli equilibri della partita mettendola su un binario che non ci è congeniale. Comunque abbiamo fatto bene avendo un ottimo approccio nella ripresa. La partita è stata apertissima con tanti capovolgimenti ma ne usciamo consapevoli della nostra farza.

Il pareggio ci permette di dare continuità ai risultati positivi. Analizzando la prestazione in generale la reputo positiva. Nel primo tempo abbiamo subito il loro palleggio mentre nel secondo siamo andati a prenderli alti e abbiamo creato occasioni da gol. Quello di oggi lo reputo un esame superato anche se non abbiamo vinto.

Non conta chi inizia una partita ma come la si porta a termine. Chi è entrato lo ha fatto bene ma tutti devono essere dentro mentalmente. In ogni partita ci sono ragazzi che lavorano in settimana e poi non scendono in campo. Arriverà il momento giusto per tutti.

Fagioli? Bel gol, sono felice per lui. Nel secondo tempo, però, tutti hanno avuto più coraggio"