Giugliano a punteggio pieno: battuto anche il Carbonia

Successo esterno del Giugliano che batte a domicilio il Carbonia.

Inizia la gara. Al 7’ Giugliano in vantaggio. Cross di Oyewale che trova la testa di Rizzo, l’argentino la sfiora, accorre Gladestony che sigla l’1-0. Al 14’ tiro di Cerone dalla distanza, palla alta. Al 16’ ospiti vicini al raddoppio con Rizzo, che per poco non centra il bersaglio grosso. A 30’ raddoppio degli ospiti: angolo di Cerone che pesca Rizzo, il numero 11 di testa segna la sua prima rete stagionale: è 2-0. Termina la prima frazione di gioco con il doppio vantaggio del Giugliano.

Inizia il secondo tempo. Al 4’ tiro-cross di Cerone da calcio d’angolo, è bravo Idrissi a deviare. Al 7’ ci prova il Carbonia, errore in disimpegno di Baietti, ci prova Murgia dalla lunga distanza, palla fuori. Al 10’ Giugliano in rete. Azione prolungata di De Rosa che cerca e trova Cerone sul secondo palo, il numero 10 di sinistro batte Idrissi per il 3-0. Fase centrale della ripresa prova di occasioni da rete. Al 29’ ci prova Gladestony dalla distanza, tiro fuori. Girandola di cambi. Al 43’ Poziello Raffaele trova in verticale Abreu, che di destro cerca la porta, è bravo l’estremo difensore ospite. Dopo cinque minuti di recupero termina la gara con il risultato di 3-0 per il Giugliano.

Di seguito il tabellino:

Carbonia: Idrissi, Adamo, Serra, Suhs, Della Casa (14’st Berman), Scanu, Doratiotto, Gjuci, Murgia (40’st Basciu), Agostinelli (14’st Sariang), Russu. A disposizione: Bigotti, Ganzerli, Bellu, Quarta, Sanna, Murtas. Allenatore: David Suazo

Gugliano: Baietti, Oyewale, Ceparano (40’st Flores), Poziello Ciro, De Rosa, Cerone (15’st Fornito), Rizzo (20’st Abreu), Gladestony (36’st Mazzei), Caiazzo, Biasiol, Scaringella (37’st Poziello Raffaele). A disposizione: Bellarosa, Boccia, Mekki, Vivolo. Allenatore: Giovanni Ferraro.

Marcatori: 7’pt Gladestony (G); 30’pt Rizzo (G); 10’st Cerone (G).

Ammoniti: 20’pt Oyewale (G); 27’py Gjuci (C); 3’st Serra (C); 8’st Doratiotto (C).

Recupero: 0’pt; 5’st.

