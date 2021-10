Castrovillari-R. A. Aversa 1-3: per gli ospiti è "manita" di vittorie

Quinta vittoria consecutiva per il Real Agro Aversa che mette ko anche il Castrovillari Calcio 1921 espugnando lo stadio "Mimmo Rende" con il punteggio di 1-3. Un successo di fondamentale importanza che permette alla squadra del Presidente Guglielmo Pellegrino di balzare in vetta alla classifica con 15 punti conquistati in sei partite. Ennesima prestazione sontuosa per il Real Agro Aversa: una prova di cuore e di carattere, ma soprattutto di una vittoria di gruppo al cospetto di una squadra ostica.

Il Real Agro Aversa ha praticamente chiuso la pratica Castrovillari già dopo sedici minuti della prima frazione di gioco. Al 3' arriva il vantaggio con la rete di Mario Chianese su calcio di rigore. Al 10'raddoppia il Real Agro Aversa: prima c'è la traversa di Strianese, poi Cavallo insacca con un preciso colpo di testa. Al 15' si rende pericoloso il Castrovillari con Rodi che s'invola e arriva a tu per tu con Lombardo ,ma la sua conclusione termina di poco a lato. Al 16' gli ospiti calano il tris: traversone di Ndiaye sul quale si avventa La Monica che trafigge l'estremo difensore dei padroni di casa. Al 25' punizione centrale di Chianese, para Saglietti. Al 26' ospiti pericolosi con La Monica, ma è bravo Saglietti a respingere la conclusione dell'attaccante aversano. Al 43' ocassione per il Castrovillari: Tripicchio su calcio piazzato lascia partyire un destro che termina di pochissimo alto sulla traversa. Termina così il primo tempo, con la supremazia del Real Agro Aversa che conduce la gara sul 3-0.

Nella seconda frazione di gioco, però, il Castrovillari scende in campo con un piglio diverso, con il chiaro intento di provare a reagire. Al 50' i padroni di casa accorciano le distanze con un gol dubbio di Anzillotta che, servito da Tripicchio dalla bandierina, risolve una mischia in area e supera Lombardo, anche se l'estremo difensore aveva probabilmente salvato sulla linea. L'arbitro ha decretato il gol su segnalazione del secondo assistente. Al 61' tiro-cross di Chianese che termina di poco fuori. Al 64' conclusione di Cosenza, Lombardo devia in angolo. Al 65' contropiede del Real Agro Aversa, Chianese s'invola e arriva a tu per tu con Saglietti, ma il suo destro termina sul fondo. Al 72' autentico miracolo di Lombardo su colpo di testa di Marchionna. All'80' La Monica prova il sinistro, para Saglietti. All'86' ci prova il Castrovillari con Marchionna, ma il suo destro viene bloccato da Lombardo. Il Real Agro Aversa è bravo a respingere tutti gli attacchi e il match termina con una vittoria maiuscola.

CASTROVILLARI - REAL AGRO AVERSA 1-3

CASTROVILLARI: Saglietti, Strumbo, Carrozza, Cosenza, Tripicchio, Mazzotti, Simone (1' st Trofo), Di Bari (15' st Marchionna), Teyou (1' st Azzaro), Anzillotta, Rodi. A disposizione: Aiolfi, Proto, Toziano, De Lorenzo, Faye, Mastropietro. Allenatore: Colle Marco.

REAL AGRO AVERSA: Lombardo, Di Lorenzo, Schiavi, Strianese, Russo Vincenzo, Hutsol, Ndiaye (15' st Del Prete), Russo Domenico, La Monica, Chianese (31' st Montaperto), Cavallo (37' st Sorriso). A disposizione: De Simone, Affinito, Russo, Ricciardi, Iannone, Sgambati. Allenatore: Sannazzaro Giovanni.

RETI: 3' pt Chianese (R), 10' pt Cavallo (R), 16' pt La Monica (R), 5' st Anzillotta (C).

ARBITRO: Fabio Franzò (Siracusa).ASSISTENTI: Fabio Cantatore e Mauro Antonio De Palma (Molfetta).

NOTE: ammoniti Schiavi (R), Ndiaye (R). Espulso Azzaro (C).