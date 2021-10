Nardò-Casertana 1-2: Felleca ribalta il match in quattro minuti

Ancora una grande reazione. E questa volta la Casertana la ribalta in appena quattro minuto. Prima frazione di gioco con i falchi che si ritrovano in svantaggio per una rete di testa siglata da Porcaro. Nell’intervallo mister Maiuri carica a dovere i suoi uomini. I falchi aumentano la pressione e si lanciano alla ricerca della rete del pari. E’ l’80’ quando Favetta riesce ad insaccare su perfetto cross di Mansour. L’onda d’urto rossoblu non si arrestate e all’85’ arriva il sorpasso firmato da Felleca. Una vittoria pesante che segue quella interna con il Casarano.

NARDO'-CASERTANA 1-2

NARDO': Petrarca, De Giorgi, Mengoli (41' st Cavaliere), Van Ransbeeck, Cancelli, Cristaldi (26' st Puntoriere), Masetti, Porcaro, Mariano (34' st Alfarano), Mancarella (20' st Valzano), Dorini (30' st Palazzo). All.: Ciullo

A disp.: Centonze, Cavaliere, Lezzi, Morleo, Mileto, Alfarano

CASERTANA: Trapani, Pambianchi, Chinappi (10' st Felleca), Rainone, Vacca, Vicente (31' st Nicolau), Mansour (41' st Carannante), Monti, Cusumano (10' st Maresca), Tufano, Favetta. All.: Maiuri

A disp.: Sarracino, Sambou, D'Ottavi, Capitano, Carannante, Alouan

Arbitro: Caruso di Viterbo

Reti: 39' pt Porcaro, 35' st Favetta, 39' st Felleca

Ammoniti: Vicente, Masetti, Maresca, Puntoriere

Foto: sito ufficiale Casertana FC