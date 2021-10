Genoa-Sassuolo 2-2, non basta la doppietta di Scamacca

Il Sassuolo torna a casa dallo stadio Luigi Ferraris di Genova con un 2-2 che lascia l'amaro in bocca per come si era messa la partita.

Non basta infatti la doppietta dell'ex Gianluca Scamacca, ai primi due gol in Serie A con il Sassuolo, per piegare la resistenza di un Genoa un po' compassato nella prima frazione di gioco ma decisamente meglio nella ripresa. I neroverdi giocano bene e trovano con merito il doppio vantaggio, ma il Grifone non si abbatte e accorcia dopo poco le distanze con Mattia Destro. La parte centrale di gara vive di fiammate, come il palo clamoroso di Djuricic da solo contro Sirigu. Il gol del pari arriva però solo al 90' grazie al messicano Vasquez, che permette di riequilibrare una gara che il Sassuolo avrebbe forse meritato di vincere.