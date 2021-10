Serie D girone A, resta in vetta il Chieri

Giornata interlocutoria la sesta del girone A di Serie D ma non priva di elementi interessanti, pareggia la capolista Chieri a Varese, a Di Renzo risponde Ponsat su rigore; non ne approfitta il Novara, gli azzurri in vantaggio due volte a Genova contro il Ligorna si fanno raggiungere al novantesimo e sprecano una ghiotta occasione di passare al primo posto.

Terza vittoria nelle ultime quattro partite per il Derthona, convincente il due a zero sull’Asti che costa il primo k.o. agli ospiti; ben cinque i pareggi di giornata, spettacolare il 4 a 4 di sabato tra Vado e Pontdonnaz che si dimostrano due formazioni in salute; nulla di fatto tra RG Ticino e Fossano con i novaresi che falliscono l’appuntamento con la prima vittoria stagionale, un punto a testa anche per Caronnese e Casale con i nerostellati che evitano la seconda sconfitta di fila nel finale.

Ottimo momento per Gozzano e Borgosesia, la vincitrice del girone A dello scorso anno ancora imbattuta passa a Bra con i gol di Montesano e Sangiorgio, i granata vincono con autorità ad Imperia e con il quinto risultato utile di fila si dimostrano in crescita esponenziale.

Negli ultimi due incontri di giornata la Sanremese batte il Saluzzo due a zero con doppietta di Larotonda, di misura la prima vittoria del Sestri Levante che con una rete di Mesina si aggiudica il derby Ligure contro la Lavagnese.

Risultati e classifica di giornata