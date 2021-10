Renate-Pro VC 2-2, la Pro spreca due reti di vantaggio

Pareggio con tanti motivi di rammarico per la Pro Vercelli nel posticipo del girone A di Serie C, in casa del Renate, una delle formazioni più in forma del campionato, le bianche casacche segnano subito due reti e sembrano poter controllare la partita, Galuppini con una doppietta impedisce alla formazione di Scienza di tornare ad un successo che manca quasi da un mese.

La cronaca Pro Vercelli subito in vantaggio al 3’ con un gran gol di Bunino dalla distanza, le bianche casacche confermano un avvio brillante al 13’ quando Comi sugli sviluppi di un calcio d’angolo raddoppia; Renate vicino all’uno a due al 16’, errore di Tintori e pallonetto appena alto di Baldassin. Alla mezzora la Pro potrebbe chiudere la partita, Emmanuello per Belardinelli che sbaglia un gol non impossibile; il Renate cresce nell’ultima fase di primo tempo ma si va all’intervallo sul due a zero per la Pro.

Buon inizio anche nella ripresa per la Pro, Della Morte sfiora il tris, risponde Rossetti con un colpo di testa parato da Tintori; la Pro tiene bene il campo, Emmanuello e Comi sono pericolosi ma il risultato non cambia, al 69’ il Renate accorcia le distanze con un gran sinistro a giro di Galuppini che non lascia scampo a Tintori. All’84’ è ancora Galuppini ad andare in rete, stavolta l’estremo vercellese non è esente da colpe sul calcio piazzato dell’attaccante di casa. Nel finale c’è ancora tempo per un gol annullato a Belardinelli e per un rosso ad Auriletto.