Marcatori Serie D, una coppia insegue Alfiero

Il momento no del Bra incide anche sulla classifica marcatori, Vincenzo Alfiero a secco per la seconda partita di fila vede avvicinarsi Dardan Vuthaj in gol nella quinta partita su sei per il Novara e Cherif Diallo che partecipa con un gol al due a zero del Derthona sull’Asti.

Tre le doppiette di giornata, due nel pirotecnico quattro a quattro tra Vado e Pontdonnaz, sono quelle di Nicholas Costantini per i liguri e Andrea Gulli per gli ospiti; due reti decisive anche per Diego Larotonda nella vittoria della Sanremese sul Saluzzo.

La classifica marcatori completa