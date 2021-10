Battipagliese e Soccer Friends in testa.Inseguono Sicignano e Atletico

Dopo tre giornate disputate nel girone H di Seconda Categoria ci sono tre squadre a punteggio pieno.

In vetta Battipagliese e Soccer Friends a quota 9. La squadra di mister Lerro vince con risultato tennistico contro la Stella Cioffi (unica a zero punti) con le marcature multiple di Ciotti e Falcone. La Soccer fa il colpo esterno in casa del Caggiano: tris firmato Condolucci, La Rocca e Di vece.

Bottino pieno anche per l'Atletico Battipaglia, che però avendo già riposato ha tre punti di ritardo: nell'ultimo match vittoria di misura contro la Pollese decida da Tolomeo.

Prima parziale battuta d'arresto per il Sicignano che pareggia contro la Virtus Battipaglia.