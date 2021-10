Cavese, Ferazzoli: "Nel gruppo c'è voglia di riscatto". I convocati

Al termine della seduta di rifinitura, svolta questo pomeriggio al campo sportivo ‘De Crescenzo’ di Bracigliano, il tecnico Ferazzoli ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani pomeriggio con il Biancavilla. Ancora assenti lo squalificato Altobello e gli infortunati Bacio Terracino, Katseris, Palladino e Potenza. Prima convocazione stagionale per l’attaccante esterno Daniele Sarno (‘03).

“Ritornare subito in campo – sottolinea il tecnico aquilotto – è la medicina migliore quando si perde una gara. C'è voglia di riscatto nel gruppo, dopo gli ultimi due risultati non favorevoli. Con Giarre e Troina, una volta passati in vantaggio, non siamo stati bravi a chiudere la partita. Bisogna migliorare questo aspetto. Col Biancavilla sono in palio tre punti importanti".

I 21 convocati:

PORTIERI: Anatrella, Paduano

DIFENSORI: D’Amore, De Caro, Erbaggio, Fissore, Gabrieli, Viscomi;

CENTROCAMPISTI: Corigliano, D’Angelo, Maiorano, Palma, Romizi, Zielski;

ATTACCANTI: Afri, Allegretti, Carbonaro, Diaz, Kone, Kosovan, Sarno.