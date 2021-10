Afragolese: in difesa c'è il gradito ritorno di Nocerino

L’Afragolese 1944, comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Vittorio Nocerino.

Difensore centrale classe '92, Vittorio torna a vestire la maglia dell'Afragolese a distanza di 8 mesi.Protagonista della promozione in serie D con i colori rossoblù, Nocerino è sempre stato uno dei più amati dalla tifoseria, tanto da essere etichettato come "eroe di Sarno", per aver segnato il goal vittoria che valse il trionfo dell'Afragolese nella manifestazione tricolore.

Un tassello importante nel reparto arretrato a disposizione di mister Fabiano.

"Sono davvero felice di essere tornato a casa. Non vedo l'ora di indossare di nuovo questa maglia così importante, per provare insieme ai miei compagni a raggiungere gli obiettivi prefissati."

