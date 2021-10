Scienza: “Ci meritavamo la vittoria, siamo arrabbiati e delusi”

C’è rammarico in casa Pro Vercelli per la vittoria fallita contro il Renate, tre punti che le bianche casacche avevano in mano come spiega Scienza nel post partita: “Match tatticamente giusto da parte dei ragazzo contro un avversario forte, li abbiamo imbrigliati aggredendoli alti a differenze di quella che avevamo fatto nelle ultime partite. Nella ripresa stavamo facendo noi la partita ad eccezione di una bella parata di Tintori, paghiamo ancora una volta un errore.

In altre occasioni avremmo vinto facilmente, ho visto una squadra viva e con l’atteggiamento giusto; abbiamo fatto un gran partita, perdiamo due difensori per il prossimo match, non ho capito il rosso ad Auriletto che non aveva neanche fatto fallo. Questa sera ci meritavamo la vittoria, c’è rabbia e delusione per i tre punti mancati e oltretutto nel prossimo match ci troveremo con una difesa da inventare”.