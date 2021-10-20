Serie D - Girone F: i provvedimenti del giudice sportivo
Queste le decisioni del giudice sportivo Merone riferite alle gare della 5ª giornata disputate domenica scorsa. Nessun giocatore squalificato. Tre quelli in diffida.
I provvedimenti:
ALLENATORI
AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)
DONATI MASSIMO (SAMBENEDETTESE SRL)
AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)
TRIDICI CLAUDIO (VASTESE CALCIO 1902)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)
BRACONI LORENZO (CASTELFIDARDO)
EL OUAZNI BADREDDIN (FOOTBALL CLUB MATESE)
PERINI FILIPPO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)
AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)
DEL ROSSO MATTEO (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)
PERCUOCO VINCENZO (AURORA ALTO CASERTANO)
ALFIERI VINCENZO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)
RAPARO MARCO (RECANATESE A.S.D.)
LORENZONI FILIPPO (SAMBENEDETTESE SRL)
SANNIPOLI DANIEL (TRASTEVERE CALCIO A R.L)
RUGGIERI SERGIO (VASTOGIRARDI)
AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)
ANTEZZA STEFANO (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)
ZANNI NICOLA (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)
PAPASERIO GIANMARCO (ATLETICO TERME FIUGGI)
ROCCHI LUDOVICO FRANCO (ATLETICO TERME FIUGGI)
BARABOGLIA EDOARDO (CASTELFIDARDO)
CORTICCHIA NICOLO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)
EMILI LEONARDO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)
PETRONELLI FABIEN (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)
AKAMMADU FRANKLYN (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)
MIRABELLI ALESSANDRO (NERETO CALCIO)
RISTOVSKI MARKO (NERETO CALCIO)
SALVATORI DAVIDE (NERETO CALCIO)
DEL MASTRO FRANCESCO (PINETO CALCIO)
FALILO GIUSEPPE (RIETI S.R.L.)
MENGHI EMANUELE (RIETI S.R.L.)
PESCE NICOLAS (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)
CIPOLLETTA CIRO (SAMBENEDETTESE SRL)
CERVONI GABRIELE (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)
AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)
CASOLLA FRANCESCO (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)
LOPEZ GIUSEPPE (AURORA ALTO CASERTANO)
CASIMIRRI ANDREA (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)
SANSEVERINO ALESSANDRO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)
DI MINO MATTIA (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)
MELE FRANCESCO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)
VISCOVICH GERONIMO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)
RICAMATO VINCENZO (FOOTBALL CLUB MATESE)
ALBANESI LORENZO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)
DIOUANE YASSINE (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)
CARDELLA FEDERICO (PINETO CALCIO)
ROSSI LUCA (PORTO D ASCOLI S.R.L.)
GIAMPAOLO DANIEL (RECANATESE A.S.D.)
GRIECO ROBERTO (RECANATESE A.S.D.)
MAIO FRANCESCO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)
LISI VINCENZO (SAMBENEDETTESE SRL)
SEVERINI MIRCO (TOLENTINO 1919 SSDARL)
LAURENZI FRANCESCO (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)
MONNI SIMONE (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)
AGNELLO FRANCESCO (VASTESE CALCIO 1902)
ALONZI FEDERICO (VASTESE CALCIO 1902)
SCAFETTA FRANCESCO PAOLO (VASTESE CALCIO 1902)