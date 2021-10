Riscatto Cavese: tris degli aquilotti contro il Biancavilla

La Cavese ritrova la vittoria contro il Biancavilla con una prestazione più che soddisfacente: pieno riscatto della squadra di Ferazzoli che vince e convince.

Metelliani in assoluto controllo sin dai primi minuti: solo i pali fermano in due occasioni Konè, migliore in campo, ma anche Allegretti e Romizi sfiorano il gol nel primi tempo.

Nella ripresa il dominio si concretizza quando proprio Konè sblocca la partita. Passano pochi minuti e Allegretti serve il bis con una conclusione precisa da distanza ravvicinata.

Il Biancavilla non riesce ad entrare in partita e subisce anche il terzo gol, ad opera dei neo subentrati della Cavese: Maiorano serve Diaz per il 3-0 che chiude i conti.

TABELLINO

CAVESE (4-3-3): Paduano; Gabrieli, De Caro, Viscomi, Fissore; Romizi (83' Zielski), Palma (80' Corigliano), Kosovan; Carbonaro (76' Diaz), Allegretti (76' Maiorano), Kone (89' Sarno). A disp.: Anatrella, Erbaggio, D'Angelo, D'Amore. All. Ferazzoli.

BIANCAVILLA (4-2-3-1): Governali; Mollica, Moi, Bossa, Asero (70' Santapaola); Staiano, Guerci (62' Cruz); Ficarrotta, Catania (74' Miceli), Fichera (70' Di Francesco); Manfrè. A disp.: La Rosa, Panza, Caracò, Schirone, Di Stefano. All. Grasso (Cozza squalificato).

ARBITRO: Gregoris di Pescara (Chiavarolli-Carella).

MARCATORI: 59' Kone, 69' Allegretti, 78' Diaz