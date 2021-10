Serie D, Lavello a forza 4 Tris del Rotonda Perde solo il Francavilla

Nel turno infrasettimanale della settima giornata di Serie D girone H vincono sia Lavello che Rotonda. Gli ofantini rifilano un poker al Casarano e restano in scia della capolista Bitonto. La squadra di Sormani subisce lo svantaggio dai salentini con Sanchez, ma ribalta con la doppietta di Burzio, Militano e Rodriguez. Dopo aver cancellato la penalizzazione domenica scorsa, i pollinei non sono più ultimi. I ragazzi di Napoli travolgono con un secco 3-0 il Sorrento con doppio Ferreira e Adeyemo lasciandosi il Brindisi alle spalle. Seconda sconfitta consecutiva per il Francavilla. La compagine sinnica viene piegata di misura dal Molfetta con Pizzutelli.