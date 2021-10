San Giorgio, ancora un pari: col Brindisi è 0 a 0

Secondo pareggio di fila per il San Giorgio. I granata, dopo l’1 a 1 di tre giorni fa con il Rotonda, impattano 0 a 0 sul campo del Brindisi e salgono a quota quattro punti in classifica.

LA PARTITA – Indisponibili Mercorella, Caprioli, Di Franco e Bertolo, Romaniello cambia modulo e lancia il 4-3-1-2 con Mancini alle spalle del duo Zecchinato-Varela. Nella prima mezz’ora non ci sono sussulti, poi sono i padroni di casa a provarci in un paio di circostanze ma senza esito. Al 42’ Navas si invola sulla destra, cross teso sul primo palo e Cervellera anticipa di un soffio Varela appostato al limite dell’area piccola. Si va al riposo a reti inviolate.

Nella ripresa i granata entrano con un altro piglio e provano in tutti i modi a portare a casa i tre punti. Al 58’ Raiola rileva Zecchinato e si torna al 4-3-3: l’ex Acerrana dopo trenta secondi prende palla sulla sinistra, salta un avversario e calcia a giro sul secondo palo mancando di poco lo specchio della porta. Minuto 61: batti e ribatti al limite dell’area pugliese, la palla arriva a Mancini che col destro impegna Cervellera in presa bassa.

Al 73’ punizione di Raiola dalla destra, mischia selvaggia, tocco di Varela da pochi passi e sfera che sfiora il palo. Raiola ha l’occasione per calciare in area all’87’, ma viene fermato sul più bello. Passa un giro di lancette e Cassese di testa mette di poco a lato sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Dopo una serie notevole di palle gol per i granata, il Brindisi nel recupero colpisce una traversa su punizione con Galdean. A tempo quasi scaduto espulso Badje per una manata al volto su Ruggiero.

Finisce 0 a 0, appuntamento al derby di domenica a Volla contro la Nocerina.

Ufficio stampa Fc San Giorgio