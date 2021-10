Bari-Foggia: le formazioni ufficiali

Scenderanno tra poco in campo allo stadio "San Nicola" le formazioni di Bari e Foggia, nel derby pugliese valevole per la 10° giornata del girone C del campionato di Lega Pro.

Big match di giornata quello di scena in terra barese e che di certo rievoca ricordi non indifferenti. Biancorossi imbattuti in questo primo scorcio di torneo e reduci da quattro successi consecutivi che hanno proiettato la compagine allenata da Michele Mignani in vetta alla classifica. Dalla parte opposta ottimo avvio anche per il Foggia di Zdenek Zeman, 4° in graduatoria e forte del successo casalingo di domenica con il Monopoli.

I due tecnici hanno sciolto le ultime riserve, queste le formazioni ufficiali che scenderanno in campo dal primo minuto:

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Terranova, Gigliotti, Ricci; Mallamo, Maita, D'Errico; Botta; Marras, Cheddira. A disposizione: Polverino, Plitko, Celiento, Di Cesare, Antenucci, Bianco, Simeri, Citro, Lollo, Mazzotta, Belli, Paponi. Allenatore: Michele Mignani.

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Garattoni, Sciacca, Girasole, Nicoletti; Rocca, Petermann, Gallo; Merola, Ferrante, Curcio. A disposizione: Volpe, Di Pasquale, Rizzo Pinna, Merkaj, Maselli, Vigolo, Garofalo, Di Jenno, Ballarini, Tuzzo, Martino. Allenatore: Zdenek Zeman.