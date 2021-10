Borgosesia-Bra 1-2, sconfitta amara per i granata

Si ferma la corsa del Borgosesia dopo cinque risultati utili consecutivi e la prima vittoria di Imperia, i granata sono castigati da una doppietta di Alfiero, il secondo gol su un rigore dubbio, non basta il sigillo di Omoregbe ancora una volta tra i migliori per la formazione di Lunardon.

Omoregbe risponde ad Alfiero, all’intervallo si va in parità Si vede subito il Borgosesia con un diagonale di Omoregbe che termina a lato, al 9’ risponde Alfiero che non inquadra la porta. Il Bra prende campo, al 12’ un tentativo di Sia viene deviato di un soffio alto, al 18’ Salvestroni dal limite impegna Guerci in corner. Il Bra passa in vantaggio al 32’, punizione di Magnaldi e colpo di testa vincente del capocannoniere della D Alfiero. Veemente la reazione dei granata, Guerci dice no con due grandi interventi a Rancati ed Omoregbe ma non può nulla sul colpo di testa dello stesso numero nove di casa al secondo gol stagionale dopo quello di Imperia di sabato scorso; all’intervallo match in parità, Borgosesia 1 Bra 1.

Un rigore rivedibile castiga il Borgosesia Padroni di casa subito pericolosi al 7’ con un tiro di Areco a fil di palo, il Bra torna in vantaggio al 12’ quando Alfiero si procura e trasforma un calcio di rigore, molti dubbi sulla trasformazione del penalty da parte del signor Tesi, il contatto sembrava veniale. Il Borgosesia non ci sta e carica a testa bassa collezionando corner, al 23’ Guarnieri a giro sfiora il palo, al 38’ ci prova Omoregbe ma difetta di precisione, l’ultimo tentativo è di Manfrè che al volo manca di poco la porta.

BORGOSESIA-BRA 1-2

Marcatori: 32’Alfiero (BR), 39’Omoregbe (B), 12’st Alfiero (BR)

Borgosesia (3-4-3): Gilli; Frana, Martimbianco, Picozzi; Marra (25’st Monteleone), Areco, Salvestroni (21’st Farinelli), Carrara; Omoregbe, Rancati (36’st Manfrè), Guatieri. A disposizione: Xausa, Puka, Iannacone, Farinelli, Colombo, Monteleone, Oberto,

Bra (3-4-1-2): Guerci; Cinquemani, Tos, Daquone; Magnaldi, Sia, Capellupo, Bongiovanni; Tuzza, Masawoud; Alfiero. A disposizione: Roscio, Greco, Di Benedetto, Quaranta, Todisco, Veneziano. All. Floris

Arbitro: Tesi di Lucca.

Note: Corner 11-3. Ammoniti Omoregbe, Martimbianco e Monteleone per il Borgosesia, Capellupo, Cinquemani e Daquone. Spettatori 150ca.