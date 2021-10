Novara-Rg Ticino 3-1, doppio Vuthaj e Gonzalez decidono il derby

Vittoria sofferta per il Novara nel derby contro l’RG Ticino, gli azzurri vincono tre a uno ma la risolvono solo nel finale contro un avversario coriaceo e che ha dimostrato di non essere a caso in questa categoria. Vuthaj con una doppietta tiene il passo di Alfiero nella classifica cannonieri e si dimostra un bomber di razza, non si può dire lo stesso di Franca per l’RG, l’attaccante sbaglia un rigore e un gol facile sull’uno a uno.

Il Novara va subito in vantaggio ma rischia di andare all’intervallo “sotto” Il match entra subito nel vivo con una grande occasione per gli ospiti, De Angeli sugli sviluppi di un calcio d’angolo centra in pieno la traversa, gol sbagliato-gol subito va in scena al “Piola”, Spina serve Vuthaj che non perdona, diagonale vincente e sesta rete per l’Albanese. L’RG Ticino pareggia al 18’ con Longo che dal limite dell’area batte un non esente da colpe Raspa; al 23’ si vede Gonzalez, il suo sinistro centrale non impensierisce più di tanto Oliveto; finale di tempo con il brivido per gli azzurri, Pagliai stende Kambo e l’arbitro assegna un calcio di rigore che Franca calcia a lato graziando Raspa.

Vuthaj-Gonzalez, il derby è del Novara Novara pericoloso al 7’ della ripresa con un sinistro di Gonzalez che scheggia la traversa, al 19’ ancora l’Argentino serve Pagliai che viene murato da Oliveto, tre minuti più tardi Capone calcia alto da buona posizione. Al 24’ RG Ticino vicino al due a uno, cross di Bugno per Franca che manca la deviazione vincente nonostante l’illusione ottima del gol; al 35’ l’episodio che decide la partita, spizzata di Bergamelli per Vuthaj che da bomber consumato si avventa sul pallone e fa esplodere il “Piola” che iniziava ad avere paura di non riuscire a portare a casa la vittoria, nel finale c’è spazio anche per il tris di Gonzalez su rigore generoso concesso per fallo su Vuthaj.

NOVARA-RG TICINO 3-1

Marcatori: 5’e 35’st Vuthaj (N), 18’Longo (R), 43’st Gonzalez (N) su rigore.

Novara (3-4-1-2): Raspa; Agostinone, Bergamelli, Amoabeng (31’st Bortoletti); Pagliai, Tentoni, Capano, Di Masi (50’st Muhaxheri); Spina (7’st Capone); Gonzalez (44’st Strumbo), Vuthaj (51’st Ferla). A disposizione: Spadini, Vimercati, Calò, Paglino. All. Marchionni

RG Ticino (4-3-3): Oliveto; Arcidicono, De Angeli, Longhi, Baiardi (38’st Ogliari); Bedetti (26’st Zaffiro), Kambo, Battistello (38’st Napoli); Pavesi (26’st Rosato), Franca, Longo (12’st Bugno). A disposizione: Bellesolo, Della Vedova, Sorrentino, Torin. All. Celestini

Arbitro: Stabile di Padova.

Note: Corner 7-4. Ammoniti Di Masi e Pagliai, Zaffiro, Arcidiacono, Bedetti e Kambo per l’RG Ticino. Spettatori 2500ca.