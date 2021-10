Serie C girone C, Picerno all'inglese Il Potenza scivola a Pagani

Nel turno infrasettimanale della nona giornata di Serie C girone C il Picerno conquista la seconda vittoria consecutiva e il Potenza scivola al penultimo posto in classifica. I melandrini nella ripresa superano il Monterosi con Vivacqua e Pitarresi. La squadra di Gallo perde per la seconda gara di fila a Pagani battuta da Murolo al quarto d'ora e da Piovaccari al quarto minuti di recupero.