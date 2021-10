Picerno, è iniziata ieri l'iniziativa "Studenti allo stadio" al Curcio

Ha preso il via con la gara contro il Monterosi l'iniziativa del Picerno denominata "Studenti allo stadio", che prevede l'ingresso gratuito, per ogni partita casalinga, per una classe dell'Istituto Comprensivo di Picerno. L'iniziativa è stata voluta fortemente dalla società melandrina, per avvicinare sempre di più i giovani alla loro squadra del cuore e del paese, e per trasmettere loro, anche tramite le partite ufficiali, i veri valori dello sport. La società quindi, per ogni partita, aprirà le porte agli alunni, secondo un calendario stabilito con il dirigente scolastico, prof. Vincenzo Vasti, che si ringrazia per la sempre pronta collaborazione. Gli alunni seguiranno la partita dal settore "Distinti", in prima fila, dello stadio "Donato Curcio".

“Riteniamo di grande importanza collaborare con il mondo scolastico e avere al nostro fianco anche i più piccoli. Apriremo loro le porte del Curcio fino a fine stagione, proveremo a strappare un sorriso ai più giovani dopo questo duro periodo di emergenza sanitaria", ha sottolineato il Direttore Generale Vincenzo Greco.

“Credo che la società stia offrendo una bella opportunità ai nostri ragazzi, i quali avranno modo di ammirare i loro beniamini, condividere con i compagni un'esperienza di tifo e socialità in uno spazio rinnovato e accogliente, supportare una squadra che sa testimoniare strategia calcistica e fair play", ha invece sottolineato il preside dell'Istituto Comprensivo di Picerno, il prof. Vincenzo Vasti.