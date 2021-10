Real Agro Aversa-San Luca 0-0: i granata allungano a sei la striscia

La sfida del "Bisceglia" tra Real Agro Aversa e San Luca 1961 finisce con il risultato di 0-0. Un pareggio che sta stretto alla compagine del Presidente Guglielmo Pellegrino, per le numerose occasioni da gol non sfruttate per il meglio. Il Real Agro Aversa, però, conquista il sesto risultato utile consecutivo e sale a sedici punti in classifica.

Tra le fila dei padroni di casa out Mario Chianese per un infortunio: una botta al polpaccio per il giovane attaccante classe 2001, presente in tribuna con le stampelle per sostenere i compagni di squadra. Parte subito forte il San Luca che al 9' sfiora la rete del vantaggio con Sidibe: il suo fendente termina di poco a lato alla sinistra di Lombardo. Al 25' grande occasione per il Real Agro Aversa: azione travolgente di Mariani sulla fascia di sinistra, traversone al centro per Schiavi che, con una conclusione, colpisce il palo. Al 40' c'è la girata di Domenico Russo, è bravo Scuffia a respingere in calcio d'angolo con la palla che lambisce il palo. Termina così la prima frazione di gioco.

Al 60' ci prova con una conclusione Ndiaye, ma si oppone l'attento Scuffia. Al 71' gli ospiti vicinissimi al gol del vantaggio: da calcio piazzato Crucitti lascia partire una conclusione che supera Lombardo, ma è respinta sulla linea di porta da Vincenzo Russo che salva il risultato. Pochi attimi dopo, il giovane La Monica, servito perfettamente da Ndiaye, spedisce il pallone fuori con un colpo di testa da distanza ravvicinata. All'85' autentico miracolo dell'estremo difensore calabrese sul tiro velenoso di Domenico Russo. Finisce, dunque, a reti bianche un match che ha regalato spettacolo e tante emozioni.

Da segnalare il brutto infortunio occorso a Simone Del Prete in uno scontro di gioco: il classe 2000 è stato trasportato in ospedale dove gli sono stati applicati dei punti di sutura. Anche Domenico Russo ha subito un duro fallo, ma dopo la fasciatura ha continuato a giocare.

Gara svolta all’insegna della grandissima correttezza come sottolineato dalla dirigenza ospite che ringrazia i padroni di casa per la splendida accoglienza ricevuta Il commento post partita del direttore sportivo aversano Paolo Filosa: "Abbiamo tredici punti sulla sestultima in classifica, non perdiamo di vista il nostro obiettivo. Un applauso a questi ragazzi per l'impegno, sono soddisfatto del lavoro della squadra e del mister Giovanni Sannazzaro".

Intanto, in casa Real Agro Aversa clima festoso e gioioso a fine partita: Francesco Lisbona, figlio del responsabile del settore giovanile Luciano Lisbona, ha conseguito la laurea in medicina con il voto di 110 e lode. A fare gli onori di casa il fratello Alfonso per la gioia di tutto l’entourage granata.

Ufficio Stampa Real Agro Aversa

IL TABELLINO

REAL AGRO AVERSA – SAN LUCA 0-0

REAL AGRO AVERSA: Lombardo , Di Lorenzo , Russo V. , Hutsol , Mariani (46′ st Russo G. ), Schiavi , Russo D. , Strianese (15′ st Del Prete - 35′ st Amabile), Ndiaye, La Monica , Montaperto (14′ st Cavallo ). A disposizione: De Simone, Affinito, Ricciardi, Sorriso, Sgambati. Allenatore: Sannazzaro Giovanni

SAN LUCA: Scuffia , Ferrante , Puleo , Barnofsky , Diallo, Crucitti , Amenta , Condemi (11′ st Carbone), Sidibe , Battimili (46′ st Manno ); Bruzzanti (23' st Leveque . A disposizione: Pellegrino, Sinatra, Maesano, Straropoli, Tassone, Cama. Allenatore: Canonico Pasqualino (squalificato Ignoffo).

ARBITRO: Valerio Vogliacco (Bari)

ASSISTENTI: Vincenzo Abbinante (Bari) e Vincenzo Andreano (Foggia)

NOTE: Ammoniti: Amenta (S), Carbone (S), Mariani (R).