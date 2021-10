Potenza, esonerato Gallo Il presidente Caiata: "Decisione sofferta"

Alla fine l'esonero è stato rinviato soltanto di tre settimane. Già il 30 settembre Fabio Gallo ha rischiato di essere sollevato dall'incarico dopo la sconfitta interna contro la Virtus Francavilla. Ora è ufficiale: l'allenatore di Bollate non è più il tecnico del Potenza. Decisivi i due ko di fila contro Messina e Paganese che hanno visto la formazione rossoblu scivolare al penultimo posto. Il presidente Caiata ha affidato all'ufficio stampa le parole per l'esonero di Gallo: "Prendo questa decisione con profondo dispiacere soprattutto per la stima e l'amicizia che mi lega al mister - ha dichiarato il patron rossoblu - In questo momento dobbiamo provare in ogni modo a rialzarci e a raggiungere un obiettivo non impossibile. A mister Gallo va il mio profondo ringraziamento per quanto fatto in questi mesi a Potenza e l'augurio sincero e convinto di un futuro ricco di nuovi successi professionali".